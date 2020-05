Bolsonaro ataca a imprensa usando máscara, com medo de multa

No dia em que o governo do Distrito Federal começou a multar quem não utilizar máscaras em espaços públicos, Jair Bolsonaro apareceu com a peça ao cumprimentar apoiadores na saída do Palácio da Alvorada e voltou a fazer novos ataques à imprensa, a respeito de seus gastos elevados com o cartão corporativo edit

247- No dia em que o governo do Distrito Federal começou a multar quem não utilizar máscaras em espaços públicos, Jair Bolsonaro apareceu com a peça ao cumprimentar apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta segunda-feira (11). A reportagem é do jornal O Globo.

O governo do Distrito Federal determinou que quem descumprir a determinação pode ser penalizado com uma multa a partir de R$ 2 mil e acarretar em crime de infração de medida sanitária preventiva, com pena a detenção de um mês a um ano, segundo o governo distrital.

Apesar de já ter usado máscaras em outras oportunidades, Bolsonaro não havia adotado o utensílio na interação com simpatizantes na porta da residência oficial. Todos os integrantes do comboio também utilizavam a peça. O presidente não falou com os jornalistas que estavam no local.

Ele também aproveitou a ocasião para rebater seus gastos com o cartão coorporativo. Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, na gestão atual, gastou-se, em média, R$ 709,6 mil por mês, o que representa uma alta de 60% em relação ao governo de Michel Temer e de 3% em comparação com a administração de Dilma Rousseff.

“Até gasto com cartão… estão batendo em mim. Gasto com cartão corporativo. Só que teve quatro aviões para a China para buscar gente lá. Aí gastou mesmo. E botam na minha conta”, disse ele.

No entanto, a reportagem salienta que as despesas estão sob sigílo e não é possível saber, na fatura, o peso dessa operação de resgate de brasileiros em Wuhan, na China, onde foram registrados os primeiros casos do coronavírus.

Veja:

- Hidroxicloroquina e, mais uma vez, grande parte da mídia é desmascarada sobre o uso do cartão corporativo. Lixo! Mentem 24 horas ao dia! pic.twitter.com/wbgJml132v — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 11, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.