Bolsonaro ataca Caiado sobre preço de combustíveis: “Mentiroso é ele!”

Metrópoles - Bolsonaro voltou a jogar a culpa da alta do preço do combustível nos governadores durante entrevista ao programa Hora do Strike, do Gazeta do Povo, na quinta-feira (9/12). A crítica foi voltada especialmente ao governador Ronaldo Caiado (DEM), a quem Bolsonaro se referiu como “um governador de Goiás aí” e “mentiroso”.

A declaração do presidente foi no momento em que falava da expectativa de redução de 10% no preço da gasolina. Ele pediu que apoiadores tirassem fotografias dos preços na bomba de combustível e afirmou que não haveria queda nos preços, mesmo se houver diminuição na Petrobras.

