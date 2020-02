Bolsonaro ataca Doria: pergunte a ele se sabe o que é Bolsodoria

247 - Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista a O Estado de S.Paulo nesta quarta-feira (5) que serviu para esquentar ainda mais sua guerra governador de São Paulo, João Doria: “Vamos falar de coisa séria? Não vem me falar desse nome do governador de São Paulo para mim, não. Pergunte se ele sabe o que é “Bolsodoria” (slogan usado pelo tucano na campanha) e se o autorizei a usar alguma vez na vida. Esquece”.

O ataque a Doria foi na verdade uma resposta ao governador de São Paulo que, em reunião com empresários em 28 de janeiro, afirmara: “Aqui não perdemos tempo com bobagem, com rede social, 01, 02, 03, 04, 05. Não vou comentar Bolsonaro. Vamos falar de coisa séria” - leia aqui .

Bolsonaro disse que conta indicar quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal, pensando na possibilidade de reeleição: “se eu for reeleito, vamos ter um total de quatro vagas”. Falou em três nomes e, mais vez, mencionou Sergio Moro; além dele, citou o advogado-geral da União, André Mendonça, e o chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira.

Na entrevista, Bolsonaro tratou a jornalista Jussara Soares com rispidez, de maneira agressiva. Por duas vezes respondeu apenas “Outra pergunta:

“Jussara Soares: E as mudanças da Casa Civil? Na semana passada….

Outra pergunta.

Jussara Soares: E outros ministérios...

Outra pergunta.”

Bolsonaro encerrou a entrevista dizendo: “Já acabou o seu tempo”.