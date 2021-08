Bolsonaro ataca Moraes para impedir que ele conduza eleições de 2022

A estratégia de Bolsonaro é criar constrangimento para que Alexandre de Moraes se declare impedido de comandar as eleições como presidente do TSE. Se não o fizer, os bolsonaristas irão tumultuar o pleito edit

247 - Em sua coluna no UOL, o jornalista Tales Faria diz que o principal objetivo de Bolsonaro ao pedir o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes é impedi-lo de conduzir as eleições de 2022, uma vez que Moraes será o sucessor do ministro Edson Fachin à frente do Tribunal Superior Eleitoral e, caberá a ele, conduzir a eleição de 2022.

Segundo o colunista, a estratégia de Bolsonaro é criar um constrangimento tamanho que impeça Moraes de “presidir uma eleição em que um dos principais candidatos seja seu inimigo pessoal”. Por este motivo, há tanto esforço de Bolsonaro em provocar Moraes.

Na análise, Bolsonaro está estrategicamente encontrando mais um tema polêmico para as eleições do ano que vem, além do voto impresso. Caso o ministro Alexandre de Moraes não se declare impedido de comandar as eleições, os apoiadores de Bolsonaro terão mais argumentos infundados para tumultuar o pleito.

