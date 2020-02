Bolsonaro autoriza pesca esportiva em áreas de conservação ambiental

Uma portaria do ICMBio autorizou a pesca esportiva em unidades de conservação ambiental em todos os biomas do país, incluindo Amazônia e Pantanal. A portaria também abre a possibilidade de pesca em unidades mais sensíveis sob o ponto de vista da proteção do meio ambiente edit

247 - Uma portaria do ICMBio, instituto vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, autorizou a pesca esportiva em unidades de conservação ambiental em todos os biomas do país, incluindo Amazônia e Pantanal, segundo informa reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

A portaria assinada pelo presidente do órgão, o coronel da Polícia Militar de São Paulo Homero de Giorge Cerqueira, condiciona a pesca esportiva à aprovação de um plano de manejo e permite a criação de um sistema de "prestadores de serviços de apoio", acrescenta a reportagem.

A portaria também abre a possibilidade de pesca em unidades de conservação chamadas de integrais, as mais sensíveis sob o ponto de vista da proteção do meio ambiente.