Bolsonaro avalia cancelar participação em debate organizado pela Fiesp

247 - Jair Bolsonaro (PL) avalia cancelar sua participação no debate promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), previsto para a próxima quinta-feira (11). A informação foi publicada nesta terça-feira (2) pelo jornal Folha de S.Paulo. Inicialmente, Bolsonaro confirmou presença para a sexta-feira (12), mas pediu para anteciparem para a quinta-feira (11), dia em que está previsto para acontecer um ato no Largo de São Francisco, onde será lido um manifesto organizado pela Faculdade de Direito da USP contra as ameaças de golpe feitas pelo ocupante do Planalto. A Fiesp também assinou o documento.

De acordo com assessores, Bolsonaro não quer ir ao "Encontro com Candidatos à Presidência: Diretrizes prioritárias do governo federal (2023-2026)", que entrevistou, nesta segunda-feira (1), a candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, e receberá o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima terça-feira (9).

A participação de Bolsonaro no evento da federação ainda consta na agenda oficial, informaram assessores. A Fiesp disse, por meio de sua assessoria, não ter sido informada sobre um possível cancelamento.

