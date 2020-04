Bolsonaro barra reunião de ministros com Rodrigo Maia

Jair Bolsonaro teria admitido a interlocutores que a relação do Executivo com o Congresso não atravessa um bom momento e, por esta razão, pediu o adiamento da reunião edit

247 - Jair Bolsonaro avisou aos ministros da Casa Civil e da Secretaria de Governo, Walter Braga Netto e Luiz Eduardo Ramos, respectivamente, que o momento não é o ideal para que eles se reúnam com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e barrou a realização de uma reunião entre eles que estava prevista para esta semana.

Segundo reportagem do jornal O Globo, Bolsonaro teria admitido a interlocutores que a relação do Executivo com o Congresso não atravessa um bom momento e, por esta razão, pediu o adiamento da reunião. Apesar de determinar o cancelamento do encontro, Bolsonaro deverá se encontrar com o prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM, ACM Neto.

O pedido para que fosse realizada uma reunião com Maia partiu da ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM-MS), que nesta segunda-feira teria solicitado aos militares que atuam no governo, a abertura de um canal de diálogo com o Legislativo para evitar uma ruptura institucional. A tarefa teria sido levada adiante por Ramos, que também teria sugerido a participação de Braga Netto.

