Bolsonaro confirma Ciro Nogueira na Casa Civil e Onyx Lorenzoni reforma ministerial

Mudanças ministeriais acontecerão na próxima semana e incluem, além da nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil, a ida de Luiz Eduardo Ramos para a Secretaria-Geral da Presidência, e a recriação da pasta do Trabalho, que ficará com Onyx Lorenzoni

Lisandra Paraguassu, Reuters - O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta quinta-feira que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) aceitou seu convite e deverá assumir a Casa Civil de seu governo.

Em entrevista à radio Banda B, do Paraná, o presidente confirmou que as mudanças ministeriais acontecerão na próxima semana e incluem, além da nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil, a mudança de Luiz Eduardo Ramos para a Secretaria-Geral da Presidência.

O atual ministro da pasta, Onyx Lorenzoni, será deslocado para um novo ministério do Emprego e Previdência, a ser criado a partir do desmembramento do Ministério da Economia.

De acordo com Bolsonaro, a criação do novo ministério não terá impacto econômico porque não serão criados novos cargos. Ele disse ainda que o ministro da Economia, Paulo Guedes, concordou com o desmembramento.

