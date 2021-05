Bolsonaro confirma que vai indicar alguém 'terrivelmente evangélico' para o STF

"Dia 4 de julho é o dia do terrivelmente evangélico. Tem um cotado aí, por enquanto é ele, mas não está batido o martelo", disse Jair Bolsonaro sobre sua próxima indicação para uma vaga no STF edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a afirmar que irá indicar “alguém terrivelmente evangélico” para o Supremo Tribunal Federal (STF)e que já tem um nome em vista para a vaga que será aberta em julho.

"Dia 4 de julho é o dia do terrivelmente evangélico. Tem um cotado aí, por enquanto é ele, mas não está batido o martelo. Uma vez eu disse, 'imagina uma sessão do STF começar com uma oração com esse ministro'", disse Bolsonaro durante um encontro com apoiadores neste sábado (8) em Brasília, de acordo com o jornal Valor Econômico.

O indicado para a Corte irá assumir a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, que completa 75 anos em julho. No ano passado, Bolsonaro indicou Kassio Nunes Marques para assumir uma cadeira na Corte.

