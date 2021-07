Bolsonaro confirma que vai vetar o fundo eleitoral

Como já havia anunciado, Jair Bolsonaro confirma pelo Twitter que, “em respeito ao povo brasileiro”, irá vetar “o aumento do fundão eleitoral” edit

247 - Jair Bolsonaro confirmou em sua conta no Twitter na noite desta terça-feira (20) que irá vetar o fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões aprovado pelo Congresso Nacional na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

“Defendemos, acima de tudo, a harmonia entre os Poderes, bem como a sua autonomia. É partindo deste princípio que jogamos, desde o início, dentro das quatro linhas da Constituição Federal. Dito isso, em respeito ao povo brasileiro, vetarei o aumento do fundão eleitoral”, postou Bolsonaro no Twitter.

Mais cedo, ele havia dito em entrevista à TV Brasil : "É uma cifra enorme que, no meu entender, estará sendo desperdiçada, caso seja sancionada. Posso adiantar para você que não será sancionada".

O presidente classificou o montante aprovado para as campanhas eleitorais como "astronômico" e disse que os recursos teriam melhor destinação se aplicados em projetos do governo, como em obras viárias e contra a seca no Nordeste.

O fundo eleitoral foi a causa do afastamento entre Bolsonaro e o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (PL-AM). No domingo, após receber alta de um hospital em São Paulo onde tratou uma obstrução intestinal, Bolsonaro criticou o valor aprovado e também Ramos, responsabilizando-o pela aprovação do montante.

Desde então, Marcelo Ramos tem defendido a ideia de se analisar os pedidos de impeachment que estão parados nas mãos do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) e também se colocou como um parlamentar “de oposição”, e não “independente” .

