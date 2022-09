Bolsonaro convida empresários investigados pela PF para atos do 7 de setembro

Jair Bolsonaro convidou empresários bolsonaristas que defenderam um golpe para atos do 7 de setembro: "pessoas honradas que sofreram uma covardia" edit

247 - Jair Bolsonaro convidou oito empresários investigados pela Polícia Federal por defenderem um golpe em conversas no WhatsApp, para participarem das manifestações deste 7 de setembro, informa a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com a reportagem, estariam na lista:

Afrânio Barreira (Coco Bambu);

Ivan Wrobel (W3 Engenharia);

José Isaac Peres (Multiplan);

José Koury (Barra World Shopping):;

Luciano Hang (Havan);

Luiz André Tissot (Sierra Móveis);

Marco Aurélio Raymundo (Mormaii);

Meyer Joseph Nigri (Tecnisa).

Bolsonaro se refere aos empresários bolsonaristas como “pessoas honradas” que sofreram uma “covardia. Ele destaca ainda, durante sabatina na Jovem Pan, que dois destes empresários teriam contato direto com ele.

"Eu convidei os oito empresários para estarem comigo amanhã, aqui no 7 de Setembro. Se não for possível, que vão no Rio de Janeiro. Convidei. São pessoas honradas. Duas têm contato comigo", disse.

