Bolsonaro defende a apoiadores declaração da véspera e diz que "a gente está ganhando"

Criticado pelos bolsonaristas pelo recuo em seus ataques e ameaças dois dias depois de ter reunido milhares de pessoas nas manifestações do 7 de Setembro, Bolsonaro conversou por mais de meia hora com dezenas de apoiadores na saída do Alvorada. No entanto, um dos sites bolsonaristas que acompanha essas conversas e as divulga nas redes sociais, colocou apenas um minuto e uma frase do presidente edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Reuters - Em conversa com apoiadores nesta sexta-feira (10),, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a Declaração à Nação publicada na véspera, em que recua de ataques ao Judiciário, e disse que "a gente está ganhando".

Criticado pelos bolsonaristas pelo recuo em seus ataques e ameaças dois dias depois de ter reunido milhares de pessoas nas manifestações do 7 de Setembro, em São Paulo e Brasília, Bolsonaro conversou por mais de meia hora com dezenas de apoiadores na saída do Alvorada. No entanto, um dos sites bolsonaristas que acompanha essas conversas e as divulga nas redes sociais, colocou apenas um minuto e uma frase do presidente.

"A bolsa subiu e o dólar foi lá para baixo. Cada um fala o que quiser. O cara não lê a nota e reclama. Leia a nota, é bem curtinha, são 10 pequenos itens. Entenda, a gente vai acertando. O acúmulo de lixo, de problemas, é 30, 40 anos. A gente está ganhando, a gente está ganhando", disse.

PUBLICIDADE

A carta, divulgada na quinta-feira, foi escrita pelo ex-presidente Michel Temer depois que Bolsonaro apelou a ele para lidar com a crise provocada pelos atos do 7 de Setembro, que se avolumava com paralisações de caminhoneiros e conversas mais concretas sobre a possibilidade de impeachment.

O texto, em que, apesar de não pedir desculpas pelos ataques, Bolsonaro elogia o ministro do STF Alexandre de Moraes --seu principal alvo nas últimas semanas e na terça-feira-- e diz não ter tido intenção de atacar instituições, repercutiu bem no mercado financeiro.

PUBLICIDADE

No meio político, assim como no STF, gerou declarações de otimismo contido junto com cautela e ceticismo. E muita decepção entre os bolsonaristas radicais, que defendiam impeachment de ministros do STF e até intervenção militar.

Decepcionados por terem saído de casa e não verem suas expectativas atendidas, bolsonaristas foram às redes cobrar o presidente. Em sua conversa nessa sexta, Bolsonaro elogiou o movimento, mas pediu paciência.

PUBLICIDADE

"Foi excepcional o trabalho de vocês. O retrato está no mundo todo e aqui também em Brasília. Alguns querem imediatismo. Se você namorar e casar em uma semana vai dar errado teu casamento", afirmou.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista: