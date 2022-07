Bolsonaro deixa de ir à Cúpula do Mercosul para assistir partida de futebol em Brasília

Enforcar dias de trabalho tem se tornando uma rotina no mandato de Bolsonaro. Em ano aleitoral, das 21 motociatas que participou, 16 foram durante o expediente edit

247 - Enquanto líderes dos países que compõem o Mercosul estavam reunidos no Paraguai, Jair Bolsonaro assistia ao jogo entre Flamengo e Juventude no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na última quarta-feira (20). Mais um dia de trabalho a menos na conta do mandatário.

Os ‘enforcamentos’ de dias de trabalho para participar de motociatas, passear em parques de diversão, eventos evangélicos e jogos de futebol têm sido recorrentes no mandato de Jair Messias, revela reportagem do portal UOL.

Já nos primeiros dias de 2022, Bolsonaro “meteu um atestado”, ironizaram internautas sobre a internação do presidente por obstrução intestinal. Logo após a cirurgia, Bolsonaro foi passear em Goiás. Em um dia útil, 05/01, Bolsonaro foi a Buriti Alegre para assistir a uma partida recreativa entre cantores sertanejos. O evento solidário foi organizado pelo cantor Marrone, da dupla Bruno e Marrone, bolsonarista assumido.

Ao final de 2021, enquanto milhares de pessoas sofriam com as enchentes na Bahia, Bolsonaro se deu folga e foi passear de jet ski no litoral de Santa Catarina.

Das 21 motociatas que Bolsonaro participou em 2022, 16 foram em horário de expediente. E o que é pior: durante um ano eleitoral e com gastos exorbitantes.

