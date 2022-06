Bolsonaro destaca "parte sadia" do povo brasilero que vive nos EUA

Declaração de teror nazista foi feita na inauguração do Vice-Consulado em Orlando; durante a cerimônia, teve que se apoiar no ministro Carlos França para não cair edit

247 - Ao participar neste sábado (11) da inauguração do vice-consulado do Brasil em Orlando, na Flórida, Jair Bolsonaro disse que ali vive “grande parte sadia do povo brasileiro”.

A fala remete a conceitos nazistas. É como se houvesse no País uma parte que não fosse sadia.

Ele fez a declaração ao pedir ao ministro Carlos França que reforce o efetivo do Ministério das Relações Exteriores que atende os brasileiros na Flórida.

"Aqui é um retrato da grande parte sadia do povo brasileiro que busca oportunidades, que não conseguem em seu país, ou acompanham parentes", disse.

Ainda em Orlando, ele participou de um evento com a comunidade brasileira da Igreja Evangélica Lagoinha, registrou o G1.

Bolsonaro disse aos fiéis que "em muitos países, está acontecendo uma luta do bem contra o mal".

O presidente repetiu grande parte de seu discurso político de que é contra o aborto e a legalização de drogas, e favorável ao armamento da população.

Além de Bolsonaro, participaram da cerimônia o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e os ministros das Relações Exteriores, Carlos França, e da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres.

Orlando é o último destino de Bolsonaro durante viagem aos Estados Unidos. Ele viajou a Los Angeles, onde participou da Cúpula das Américas e se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Durante a cerimônia, no momento em que se dirigia ao microfone para falar, Bolsonaro se desequilibrou e precisou se apoiar no ministro Carlos França.

Na saída da igreja, Bolsonaro participou de um passeio de motocicleta com apoiadores pelas ruas de Orlando. Diferentemente do que já fez em outras ocasiões no Brasil, o presidente utilizou capacete durante o trajeto de motocicleta.

Antes da chegada de Bolsonaro, o blogueiro Allan dos Santos fez uma live no local onde estavam reunidos bolsonaristas. Ele está foragido desde outubro do ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou sua prisão preventiva.

Allan é investigado em dois inquéritos no STF, um que apura ameaças a ministros da Corte e disseminação de conteúdo falso na internet, e outro que investiga o financiamento de atos antidemocráticos.

