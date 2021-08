Bolsonaro deve apresentar pedido de impeachment contra Barroso ainda nesta semana

Na semana passada Bolsonaro protocolou pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes que, segundo o presidente do Senado, será analisado com "técnica" edit

247 - Depois de apresentar ao Senado o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro pode apresentar ainda nesta semana o pedido de afastamento contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e também ministro do STF, Luís Roberto Barroso.

De acordo com a CBN, Bolsonaro não desistiu da narrativa de desconfiança acerca das urnas eletrônicas e do processo eleitoral brasileiro.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse nesta segunda-feira (25) que o pedido contra Moraes será analisado com “técnica”, mas que representa um “retrocesso” e “dificulta relações”.

