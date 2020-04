Bolsonaro disse a Mandetta que mortes vão cair nas costas dos governadores, não dele

247 - A última reunião entre Jair Bolsonaro e Luiz Henrique Mandetta, ainda como ministro da Saúde, teve um diálogo marcante, segundo a jornalista Denise Rothenburg, do Correio Braziliense.

“Você será responsabilizado pelas consequências, pelas mortes”, disse Mandetta a Bolsonaro. “Eu, não, os governadores é que vão!”, respondeu Bolsonaro, aos gritos, de acordo com ela. 'Mandetta não respondeu mais e deixou o presidente falando sozinho, completa a nota da colunista.

Os dois discordavam sobre as regras do isolamento social, com Bolsonaro querendo encerrar a quarentena e Mandetta seguindo as orientações da OMS, que vê o isolamento como única medida capaz de combater a contaminação do vírus.

