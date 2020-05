Bolsonaro divide MDB ao tentar cooptar o partido

Jair Bolsonaro conseguiu também instaurar a discórdia no MDB. O objetivo, além de coseguir aprovar seu projetos no Congresso, é a liderança oposicionista do ainda poderoso preidente da Câmara, Rodrigo Maia edit

247 - Depois de inocular o vírus da discórdia entre o Centrão e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), atraindo o PP e o Republicanos para a base do governo, o presidente Bolsonaro conseguiu também instaurar a discórdia no MDB. A informação é do jornalista Tales Faria, em sua coluna no portal UOL.

O objetivo, além de coseguir aprovar seu projetos no Congresso, é a liderança oposicionista do ainda poderoso preidente da Câmara.

Bolsonaros resolveu também investir em deputados e senadores do MDB para a base do governo, contra a vontade do presidente da sigla, o deputado Baleia Rossi (SP), que é aliado de Maia.

O jornalista acrescenta que Bolsonaro chegou a chamar Baleia Rossi para uma reunião no Planalto, na semana passada. O deputado compareceu ao encontro, mas deixou claro que é contra a entrada da sigla na base governista.

Bolsonaro, no entanto, obteve o apoio do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Promoveu a reconciliação do mandatário de Brasília com o ex-deputado bolsonarista Aberto Fraga (DEM-DF), um frequentador do Palácio, e prometeu benesses ao governo da capital.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.