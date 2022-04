Bolsonaro diz que fará pente fino antes de nomear indicados ao TSE para evitar "novo Barroso"

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro afirmou a aliados que fará um pente fino minucioso antes de nomear o próximo ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O chefe de governo tem dito que quer evitar um "novo Barroso", com quem o chefe de governo tem entrado em embates sobre a integridade do processo eleitoral. A informação é da coluna Painel, na Folha de S.Paulo.

O Planalto colhe impressões dos quatro nomes indicados pelo presidente do TSE, Edson Fachin, que vão formar a lista tríplice: Rogéria Fagundes Dotti, Vera Lúcia Santana Araújo, André Ramos Tavares e Fabricio Juliano Mendes Medeiros.

O indicado de Bolsonaro pode se tornar o relator das ações sobre propaganda eleitoral, mas o TSE articula para repassar a atribuição a outro juiz.

