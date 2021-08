Bolsonaro diz que fará “pronunciamento demorado” na Avenida Paulista: “foto para o mundo”

Revista Forum - Após incitar apoiadores a participarem de um “contragolpe” no Judiciário no dia 7 de Setembro, Jair Bolsonaro (Sem partido) confirmou nesta quinta-feira (26) que estará no ato marcado para Avenida Paulista onde fará um “pronunciamento demorado” e vai tirar uma foto “para o mundo”.

“Como tenho um compromisso no dia 8 em São Paulo, no dia 7 eu embarco por volta do meio dia para São Paulo. E pretendo, sim, participar do evento na Paulista, onde devo chegar por volta das 15h30. E, aí sim, um pronunciamento mais demorado, falar com a população, dar uma mensagem de esperança e também mostrar para o mundo a fotografia, imagem do local, de quanto o povo está preocupado com seu futuro, o quanto ele… em parte voltado para apoiar o governo federal, ou seja para apoiar pautas que realmente interessa a todos nós, como da liberdade, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, entre outros”, disse Bolsonaro (leia a íntegra na Revista Forum).

