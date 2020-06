Bolsonaro diz que "forças nada ocultas" tentam atrapalhar governo

247 - Com a popularidade em queda pelo fracasso na agenda socioeconômica e por crimes de responsabilidade, Jair Bolsonaro afirmou no Facebook que "forças nada ocultas" tentam atrapalhar o governo.

"Ao lado disso forças nada ocultas, apoiadas por parte da mídia, açoitam o presidente das mais variadas formas para deslegitimá-lo ou atrapalhar a governança", escreveu, depois de fazer uma defesa de suas medidas econômicas durante a pandemia do coronavírus.

"Lembro à Nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia (fechamento do comércio e quarentena, p.ex.) ficaram sob total responsabilidade dos Governadores e dos Prefeitos", acrescentou.

Mesmo com um crescente número de confirmações da Covid-19 no Brasil, Jair Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade ao violar recomendações de autoridades e colocar em risco a saúde pública. Ele estimulou protestos e compareceu a manifestações de rua, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) continua pedindo que as pessoas evitem aglomerações para diminuir a propagação do coronavírus.

A nova postura sem apoio popular foi a iniciativa de manipular as estatísticas sobre o coronavírus. O governo não informará mais as confirmações e os óbitos de forma acumulada. Esses dois dados serão apresentados apenas em referência a um período de 24 horas.

O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde inaugurou neste domingo (7) um portal paralelo para divulgar as estatísticas da Covid-19 no Brasil. De acordo com o site, o Brasil registra pelo menos 680,4 mil casos e 36,1 mil óbitos provocados pela doença.

Na plataforma Worldometers, que disponibiliza os dados de cada País, o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de confirmações (691,9 mil) e em terceiro na quantidade de mortes (37,3 mil).

