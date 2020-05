Bolsonaro diz que "onda da recessão" está chegando e vai atingir a todos

Jair Bolsonaro voltou a expressar o seu desejo de reabrir alguns setores da economia em meio à crise do coronavírus. "Sempre disse que deveríamos nos preocupar com a vida e os empregos. A dita segunda onda está chegando, a recessão", disse edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a expressar o seu desejo de reabrir alguns setores da economia, mesmo com a pandemia do coronavírus, que deixa o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de casos (394 mil), atrás apenas dos Estados Unidos (1,7 milhão).

"Os 38 milhões de informais perderam quase toda sua renda, milhões de formais perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos e os servidores públicos também poderão ser atingidos brevemente", escreveu ele no Facebook.

"Sempre disse que deveríamos nos preocupar com a vida e os empregos. A dita segunda onda está chegando, a recessão. Essa atinge a todos, sem exceção", acrescentou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.