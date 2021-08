Bolsonaro diz que Pacheco agiu diferente do que fez no passado em relação a Moraes

Jair Bolsonaro afirmou que quando o ministro do STF Luís Roberto Barroso determinou a abertura da CPI da Covid na Casa o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumpriu a decisão edit

Eduardo Simões, Reuters - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), agiu de forma diferente do que fez no passado ao rejeitar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro disse lamentar a decisão de Pacheco e afirmou que quando o ministro do STF Luís Roberto Barroso determinou a abertura da CPI da Covid na Casa o presidente do Senado cumpriu a decisão.

O presidente assinou o pedido de impeachment contra Moraes e voltou a acusar o ministro de ignorar artigos da Constituição. Ele disse que seguirá lutando "dentro das quatro linhas" para, segundo ele, garantir a liberdade do povo.

