Bolsonaro diz que pode se filiar ao PP: 'quero um partido para chamar de meu'

Lisandra Paraguassu, Reuters - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que o PP passou a ser uma alternativa de filiação para que ele se candidate à reeleição no ano que vem.

Em entrevista a uma rádio do Mato Grosso do Sul, Bolsonaro afirmou que ainda está em busca de um partido que "possa chamar de seu" e no qual ele tenha o domínio para disputar a reeleição. Ele disse, no entanto, que essa busca está difícil.

"Está difícil, quase impossível. Então, o PP passa a ser uma possibilidade de filiação nossa", disse Bolsonaro, ao ser questionado sobre a ida do senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, para a Casa Civil.

