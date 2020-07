Bolsonaro diz que poderá vetar projeto contra as fake news: "acho que não vai vingar"

247 - Jair Bolsonaro disse, nesta quarta-feira (1), que poderá vetar o projeto de lei que trata das fake news e que foi aprovado pelo Senado na terça-feira. "Acho que, na Câmara, vai ser difícil aprovar. Agora, se for [aprovado], cabe a nós ainda a possibilidade do veto. Acho que não vai vingar este projeto não", disse Bolsonaro a um grupo de apoiadores na entrada do Palácio do Alvorada, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

O projeto, que representa um derrota para o governo, o foi aprovado por 44 votos favoráveis contra 32 contrários à regulamentação do assunto. Caso o projeto seja aprovado sem alterações pela Câmara, caberá a Bolsonaro sancionar ou vetar o texto.

"Falei com o senador que votou favorável, ele falou que como estava na [sessão] virtual, se equivocou. Assim deve ter acontecido com outros", disse Bolsonaro sobre o assunto.

"Tem que ter liberdade. Ninguém mais do que eu é criticado na internet e nunca reclamei. No meu Facebook, quando o cara faz baixaria, eu bloqueio. É um direito meu", completou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.