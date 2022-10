Bolsonaro diz que pretende manter Paulo Guedes se for reeleito

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (12) que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve permanecer no ministério caso ele seja reeleito. Ele indicou que só trocará ministros caso um dos 18 que estão no cargo deseje sair, informa reportagem do Globo.

Bolsonaro destacou ainda o trabalho do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No caso de Guedes, Bolsonaro afirmou que não sabe ainda se o ministro deseja continuar no cargo, mas apontou que não mudará o comando da economia em caso de reeleição.

Em entrevista, concedida ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Bolsonaro, entretanto, sinalizou que irá diminuir o tamanho da pasta comandada por Guedes por meio da criação de um novo ministério, o da Indústria e Comércio.

