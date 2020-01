Bolsonaro diz que vai demitir secretário que usou avião da FAB

247 - Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta terça-feira (28) que vai demitir o secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santini, depois de ele ter utilizado avião oficial em viagem para a Índia.

Segundo publicado no Portal UOL, ele disse que "Inadmissível o que aconteceu". "Já está destituído da função de executivo do Onyx [ministro da Casa Civil, que está licenciado do cargo]. Decidido por mim".

Bolsonaro disse ainda que, além da demissão, estudará outras medidas cabíveis contra Santini. "Vou conversar com o Onyx e ver quais outras medidas podem ser tomadas contra ele. Inadmissível o que aconteceu. Ponto final."