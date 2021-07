Bolsonaro é a autoridade mais mal avaliada pelo Congresso

247- Antes da internação na quarta-feira (14) para tratar de uma obstrução intestinal, o presidente Jair Bolsonaro amargava nas últimas pesquisas divulgadas seu pior momento de popularidade desde que tomou posse do comando do país. Na última pesquisa do Instituto Datafolha, por exemplo, 51% dos entrevistados consideravam seu governo ruim ou péssimo. Adjetivos depreciativos quanto à sua condução foram colados nele: 66% o consideram autoritário; 62% o acham despreparado; 58% incompetente; 57% indeciso; o mesmo percentual o considera pouco inteligente; para 55% é falso, e para 52% é desonesto. A reportagem é do Portal Congresso em Foco.

O Painel do Poder, pesquisa periódica que o Congresso em Foco faz com 70 dos principais líderes e parlamentares influentes do Congresso Nacional, aponta agora que a percepção que o Parlamento tem no momento do presidente não é muito diferente daquela que tem a sociedade. Na rodada da pesquisa concluída na semana passada, cujos dados o Congresso em Foco começa a divulgar agora, na avaliação que os parlamentares fazem das autoridades brasileiras, apenas um nome teve avaliação pior que Bolsonaro, Ricardo Salles. Mas durante o período de coleta de respostas, ele deixou de ser o ministro do Meio Ambiente, não é mais uma autoridade da República.

Assim, a pior nota ficou mesmo para o presidente. Em uma escala de 1 a 5, em que o ponto médio seria 3, Jair Bolsonaro obteve dos parlamentares a nota 2,16. É uma situação que pode apontar para reflexos que geram dificuldades para o presidente na sua relação com o Congresso. Não por acaso, ultimamente o presidente tem reclamado muito dessa relação, fustigado principalmente pelas denúncias que saem da CPI da Covid.

