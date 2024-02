Bolsonaro e aliados ficam em silêncio após parceria republicana entre Lula e Tarcísio

Governador de São Paulo afirmou que a parceria com o governo do presidente Lula para a construção do Túnel Santos-Guarujá irá deixar um "legado conjunto" edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados preferiram ficar silêncio e evitar entrar em um embate direto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), após a cerimônia em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos e do anúncio da construção do Túnel Santos-Guarujá por meio de uma parceria entre o governo paulista e o governo Federal. Na ocasião, Tarcísio disse ao presidente Lula que a parceria irá deixar um “legado conjunto”.

Segundo a CNN Brasil, apesar do silêncio público até o momento, em caráter reservado, aliados e deputados ligados a Bolsonaro (PL) avaliam que Tarcísio está atuando por um projeto individual de poder que não representa a direita “raiz”, mas neste momento o ex-mandatário não ganharia nada rompendo com ele. Em outros momentos, como na reforma tributária, Bolsonaro fez críticas públicas ao governador. >>> "Não estou beneficiando o governador, estou beneficiando o estado", diz Lula ao anunciar obras para o Túnel Santos-Guarujá

De maneira reservada, integrantes do PL mais próximos de Bolsonaro também minimizaram a foto registrada durante encontro entre Tarcísio e Lula nesta semana, no Palácio do Planalto. A avaliação é que a exposição pública do governador deve ser vista como um “ato litúrgico” do cargo.

