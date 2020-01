Bolsonaro e Augusto Heleno hostilizam Moro nas redes sociais

Em mais um lance da guerra que opõe bolsonarismo e morismo no interior do governo, Jair Bolsonaro reproduziu em seu Twitter na manhã desta quarta trechos de um discurso quase delirante do general Augusto Heleno. Neles, Bolsonaro é apresentado como “maior símbolo do combate à corrupção”, deixando de lado o ex-juiz edit

247 - Jair Bolsonaro postou na manhã desta quarta-feira (29) uma sequência de tweets no qual replicou trechos de um discurso do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, atribuindo a ele, Bolsonaro, todo o mérito do “combate à corrupção”, num claro gesto de hostilidade a Sergio Moro.

A sequência tem um conteúdo quase delirante: "Jair Bolsonaro tornou-se o maior símbolo do COMBATE À CORRUPÇÃO de que se tem notícia, nos 520 anos da História do Brasil".

No final, Heleno pede u cheque em branco para que Bolsonaro tenha um cheque em branco para mandar e desmandar no país: "Devemos confiar nele, na sua habilidade e determinação em escolher seus ministros e secretários, para melhor conduzir os destinos do Brasil".

Na sequência de tweets, numa jogada aparentemente ensaiada entre Heleno e Bolsonaro, o general rasga elogios ao chefe e o apresenta como “maior símbolo de combate à corrupção” e à violência da história brasileira: “Quem implementou o maior plano de combate à corrupção da História do Brasil? E, dessa forma, também ajudou a diminuir a violência? E aí, pensou em um nome? É fácil concluir”, escreveu Heleno, roubando de Moro as duas bandeiras com as quais se apresenta à sociedade.

A Moro restou apenas a vala comum de compor o time de ministros de Bolsonaro: “Hoje você conhece, e se orgulha, dos Ministros Guedes, Tarcísio, Moro, Tereza Cristina, Damares, Pontes, etc.”

Veja a sequência de tweets Bolsonaro-Heleno: