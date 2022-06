Mandato de Bolsonaro é recordista em acionamento da AGU

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro bateu o recorde de uso da Advocacia-Geral da União (AGU) em apenas três anos e meio de mandato. Bolsonaro acionou a AGU mais vezes do que o ex-presidente Lula em oito anos de gestão.

Até junho deste ano, segundo dados do setor de estatísticas do STF, Bolsonaro ingressou com 17 17 ações no tribunal sob representação da AGU, contra sete casos de Lula no primeiro mandato e outras 10 ações no segundo mandato, revela reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

As representações jurídicas, em sua maioria, são ações tanto para solucionar conflitos de Estado como para reforçar posicionamentos ideológicos e bandeiras políticas.

Se comparado a outros líderes, Bolsonaro ultrapassou Fernando Henrique Cardoso com quatro, Dilma Rousseff, que acionou 10 vezes, e Michel Temer, que utilizou a AGU apenas duas vezes.

As ações constantes têm causado desgaste interno resultando, em 2020, no pedido de demissão do então advogado-geral da União, José Levi, que se negou a assinar uma ação contra decretos que determinavam restrições de serviços não essenciais devido à pandemia. Dias depois, Levi foi trocado por André Mendonça, aliado de Bolsonaro.

