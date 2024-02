Bolsonaro é "um irresponsável doentio", diz Roberto Bertholdo

Apoie o 247

247 - O advogado Roberto Bertholdo criticou a convocação e Jair Bolsonaro aos seus seguidores para encontro na Avenida Paulista no próximo dia 25 de fevereiro. Segundo Bertholdo, Bolsonaro só convocou o ato para daqui a 15 dias não por conta de agenda, mas porque "quer e precisa ter a rua cheia e para isso precisa de tempo para organizar caravanas, alimentação", escreveu o advogado em sua rede social.

Por Roberto Bertholdo, no X (antigo Twitter) - Bolsonaro convocou seus seguidores brancos para um ato na Paulista no final de fevereiro. O fez para daqui 15 dias, não porque ele tenha a agenda comprometida(aliás não tem e nunca teve nada para fazer). Acontece que o irresponsável quer e precisa ter a rua cheia e para isso precisa de tempo para organizar caravanas, alimentação, etc. Percebedor que o evento de 08/1 (promovido por ele e sua turma)não lhe caiu bem, virá agora com um movimento que parecerá pacífico, apesar de seus seguidores serem justamente aqueles que possuem um riquíssimo arsenal de armamentos que invejam até a polícia”.

Ele armou esses imbecis com seus fake discursos anunciando que para “proteger a pátria e o patrimônio” só as armas dariam conta. Seus seguidores, que amam os privilégios, os cabides de emprego, que não querem direitos trabalhistas para os seus empregados, que moram no Jardins, no Itaim Bibi, na Vila Nova Conceição, estarão lá em peso, pois não entenderam que tirando eles próprios, poucas são as pessoas no #Brasil que podem sonhar com uma vida digna, com salários que cabem durante os 30 dias do mês, que podem se aposentar com segurança. #Bolsonaro teve boas chances oferecidas por sua família, mas optou por não estudar e, com sua mente conturbada por todas as espécies de complexos e desvios, enveredou todos os seus esforços para ser um aproveitador, um oportunista. E é justamente com este oportunismo(seu único talento) que ele agora chama seu gado de raça branca para ir à Paulista(vc não vê nenhum indivíduo negro nessas manifestações, salvo o fake símbolo - Hélio Negão - usado para falsamente dar a impressão de que ele não é racista). Tudo isso somente para dar suporte a mais uma farsa: ele estaria sendo vítima dos “comunistas” e da arbitrariedade do “Xandão.

É possível antever que neste evento de mauricinhos e patricinhas #bolsonaristas, um Bolsonaro mais cuidadoso com suas palavras, pois para ele o que vai valer não serão as palavras, mas a fotografia de uma rua cheia. E potencialmente a rua estará cheia, pois ainda existem 25 a 28% de brasileiros que são #Bolsonaro. Por várias razões, nenhuma delas louvável. Mas ninguém deve se iludir, o amor dedicado a Bolsonaro é gêmeo siamês do ódio que essa gente tem de #lula. Ele não é um amor consciente, genuíno. É ódio à #Lula, ao #pobre, ao #negro, ao #nordestino, ao #gay, à #lesbica. É ódio a tudo aquilo que possa representar riscos à manutenção do “status” conquistado majoritariamente pelos privilégios.

Essa gente, os #bolsonaristas, tem um pensamento binário: tudo ser resume a ser bom ou ruim para si próprio. Só para si próprio. Assim sendo, cotas raciais, vias exclusivas para ônibus, passagens de avião a preços populares, são ruins para eles, portanto quem defende essas conquistas é inimigo deles. Filhos de prestadores de serviços na universidade? É Ruim para eles porque com mais estudo eles sairão do mercado de trabalho doméstico. Os jardins do Jardim Europa serão cortados por quem? Todo se resume a ser bom ou ruim para eles. Eles não foram ensinados a pensar no conjunto, no coletivo. Por isso essa gente binária é #bolsonarista. Não se fazem necessários grandes estudos, tudo se resume ao interesse de manter privilégios. Aproveitando-se e sabendo deste medíocre desejo binário, #bolsonaro, com a sua irresponsabilidade doentia, vai às ruas em busca da tal fotografia. Vai à rua mesmo que para este mesquinho registro fotográfico o país pague mais ainda, mesmo que existam riscos de gestos violento. Bolsonaro é doentiamente irresponsável. Um #sociopata clássico.

