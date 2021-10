Bolsonaro elogia Alcolumbre para conseguir sabatina de Mendonça

Apoie o 247

247 - Na tentativa de destravar a sabatina de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro fez nesta quinta-feira (21) um elogio público ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O afago aconteceu durante solenidade de inauguração da obra, na Paraíba.

De acordo com reportagem de O Antagonista, Bolsonaro elogiou a conduta de Alcolumbre quando o parlamentar era presidente do Senado e o comparou ao senador Renan Calheiros (MDB-AL)

“Imagine o Renan presidente do Senado? Que desgraça seria ao ver o que ele iria exigir para aprovar qualquer coisa naquela Casa. Não adianta ter boa tropa se não tiver bom comandante. Com o Davi Alcolumbre, não tive problemas no Senado. Eu agradeço ao Davi, por esses dois anos que ele esteve à frente do Senado”, afirmou Bolsonaro.

