Bolsonaro entrega R$ 1 bilhão em obras ao Exército, que assume papel de empreiteira

Jair Bolsonaro turbinou a contratação do Exército para tocar grandes obras. Os militares mantêm hoje uma carteira com R$ 1 bilhão de projetos em execução

247 - Jair Bolsonaro turbinou a contratação do Exército para tocar grandes obras, que assume também o papel de empreiteira do governo. Os militares mantêm hoje uma carteira com R$ 1 bilhão de projetos em execução. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

A maioria dos empreendimentos pertence ao Ministério da Infraestrutura. O Ministério do Desenvolvimento Regional também é um cliente dos militares.

Segundo a reportagem, com o porte bilionário, o Departamento de Engenharia do Exército se consolida como uma das maiores empreiteiras na lista de fornecedores da União. Essa injeção de recursos leva a críticas de empresas privadas.

