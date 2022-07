'Bolsonaro está fazendo a maior compra de votos da história mundial. E no atacado', diz Joaquim de Carvalho

“Imagina no segundo turno o que esses caras são capazes de fazer”, alerta o jornalista sobre aprovação da PEC Eleitoral edit

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista investigativo Joaquim de Carvalho disse que a aprovação na Câmara da PEC Eleitoral , nesta quarta-feira (13), foi uma estratégia de compra de votos para Jair Bolsonaro orquestrada pelo presidente da casa, Arthur Lira. “A arma que o Bolsonaro está usando é pesadíssima: a violência. E agora, o que está passando pelos nossos olhos: ele [Bolsonaro] está comprando votos. E no atacado”.

“O que foi aprovado agora, com métodos corruptos pelo Lira, é a maior compra de votos da história mundial”, alertou o jornalista.

Carvalho destacou ainda que as estratégias do governo Bolsonaro para ganhar a eleição podem ser piores. “Imagina no segundo turno o que esses caras são capazes de fazer”.

Um dos destaques da PEC do estado de emergência (PEC 15/22), permite ao governo Jair Bolsonaro (PL) gastar por fora do teto de gastos mais R$ 41,25 bilhões até o fim do ano, distribuindo dinheiro em pleno ano eleitoral e ampliando benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, além de ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, assim como a compra de alimentos para pessoas de baixa renda.

