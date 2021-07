Bolsonaro está se isolando e precisa mudar estratégia, dizem aliados

Aliados fizeram um alerta a Jair Bolsonaro dizendo que, se ele continuar com o discurso de enfrentamento para rebater parlamentares da oposição e ministros do STF, a avaliação negativa do governo aumentará. Últimas pesquisas apontaram alta na rejeição edit

247 - Aliados fizeram um alerta a Jair Bolsonaro dizendo que ele está "se isolando" e, se não mudar sua estratégia de governar, terá resultados piores na avaliação do governo. De acordo com um deles, Bolsonaro "até pode defender o voto impresso, é um direito dele, fazer críticas ao sistema atual, mas não pode dizer que não haverá eleição, porque a mudança no modelo é de responsabilidade do Congresso".

"Ele tem de dizer isso, que cabe ao Legislativo a decisão e ele irá respeitá-la", afirmou. Os relatos das entrevistas desta matéria foram publicados nesta terça-feira (13) pelo blog do Valdo Cruz, no portal G1.

Um interlocutor de Bolsonaro disse que ele "precisa acabar com essa disputa". "Pode até ser criticado de ter sido contra vacinas, mas ele tem de virar essa página, se vacinar e falar para a população que é a vacinação que irá garantir a retomada da normalidade no país", acrescentou um interlocutor do presidente", disse.

O alerta a Bolsonaro se segue a uma escalada de ataques dele a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao sistema eleitoral brasileiro.

Na última sexta-feira (9), Bolsonaro atacou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, ao chamá-lo de "idiota" e "imbecil" por fazer críticas ao voto impresso.

Um dia antes, na quinta-feira (8), Bolsonaro atacou os senadores da CPI da Covid. "Caguei para CPI, não vou responder nada", disse em sua live semanal.

Bolsonaro também ameaçou dar um golpe em 2022. "Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não temos eleições", afirmou, nesta quinta, em conversa com apoiadores.

De acordo com pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (8), a rejeição a Bolsonaro atingiu 51%, recorde desde o início do seu mandato, em 2019.

Bolsonaro também é incapaz de governar o país, conforme 63% dos brasileiros, apontou o mesmo instituto.

