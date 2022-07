"Bolsonaro está tentando um acordo com o sistema para fugir da cadeia", diz Tereza Cruvinel

Para a jornalista, por trás do discurso de golpe existe também uma tentativa de buscar um acordo com uma "saída honrosa" edit

247 - A jornalista Tereza Cruvinel, em entrevista à TV 247, disse que a tentativa de Jair Bolsonaro (PL) de fechar um acordo com o Legislativo para a criação de um cargo de senador vitalício, para manter o foro privilegiado e não ser condenado e preso pelos crimes que cometeu caso perca as eleições, é uma assinatura de desespero.

"É a maior confissão de que o Bolsonaro está louco atrás de algum acordo com o sistema político que ele negava e que na verdade sempre fez parte. Ele quer um acordo para escapar da cadeia, do acerto de contas dele com a Justiça com os muitos processos que estão se acumulando”, pontuou.

Para Cruvinel, por trás do discurso de golpe existe também uma tentativa de buscar um acordo. “Claro que o discurso golpista a gente não deve nunca subestimá-lo, como muita gente acha que é discurso de cachorro que late muito e não morde - mas muita gente teme e traz instabilidade, gerando a busca de acordo”, disse a jornalista.

Segundo a análise da jornalista, a primeira tentativa de acordo de Bolsonaro para fugir da cadeia foi por meio do Supremo, com ataques constantes. “As coisas não funcionam assim, não é um balcão de negócios. Como por ali [STF] não saiu nada, ele buscou esse acordo com o Judiciário desde quando teve aquela conversa telefônica com o ministro Alexandre de Moraes - relator das ações mais graves que o envolvem - no pós 7 de setembro do ano passado que teve a mediação do Temer, que escreveu uma carta negando intenções golpistas”.

A jornalista explica que, à época, Bolsonaro entendeu que o ministro Alexandre de Moraes iria ‘aliviar’, mas não foi o que aconteceu “Depois ele [Bolsonaro] acusou o ministro de não ter cumprido os acordos, mas o ministro disse que teve uma conversa civilizada ao telefone, apenas”.

“Como ele [Bolsonaro] sabe que pelo Judiciário nada evoluiu, ele está buscando um acordo pelo Legislativo com a aprovação de uma ‘PEC Pinochet’”, concluiu Tereza Cruvinel.

