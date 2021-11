Bolsonaro exibe vídeo em quarto com diária de R$ 46 mil no Bahrein

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Ignorante confesso em economia, Jair Bolsonaro (Sem partido) deve ter se “esquecido” de uma das máximas do neoliberalismo, que diz defender em seu governo, durante a viagem em que estaria negociando a venda fatiada da Petrobras aos “petrodólares” do mundo árabe: “Não existe almoço grátis”.

Após ostentar no luxuoso hotel Habtoor Palace, que tem diárias que chegam a R$ 81 mil, em Dubai, o presidente brasileiro mostrou-se deslumbrado com a suíte oferecida pelo Reino do Bahrein durante sua estadia no país do Oriente Médio.

“Preço do apartamento: a diária, R$ 46 mil, né? Isso dá aproximadamente US$ 7 mil“, disse o presidente em vídeo publicado no Youtube por perfil ligado a Carlos Bolsonaro.

Assista ao vídeo:

