Bolsonaro faz teste de Covid para participar da posse de Mendonça

247 - Bolsonaro enviou nesta quarta-feira (15), ao Supremo Tribunal Federal (STF), teste de covid-19 com resultado negativo e, dessa forma, será autorizado a ingressar na sede da Corte para a posse do novo ministro, André Mendonça, marcada para quinta-feira (16).

De acordo com informações do UOL , Bolsonaro esteve no centro médico da Vice-Presidência da República no Planalto, nesta quarta-feira. No entanto, sua assessoria não explicou se o motivo estaria ou não relacionado com a necessidade de apresentar teste de covid para acesso às instalações do STF.

A reportagem destaca que todo o impasse ocorre porque até o momento Bolsonaro não se vacinou e, por este motivo, não pode apresentar o cartão de vacinação, exigido pelo STF.

A corte exige comprovações em todos os eventos com autoridades realizados em meio à pandemia.

