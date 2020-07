Bolsonaro fracassa e consegue apenas 3,2% de assinaturas para criar seu partido

Em nove meses de campanha, organizadores do Aliança pelo Brasil conseguiram quase 16 mil assinaturas consideradas válidas, 3,2% daquilo que é necessário para concretizar a agremiação edit

247 - Apesar da grande propaganda feita para criar o partido Aliança pelo Brasil, Jair Bolsonaro angariou até o momento poucas assinaturas para registrar oficialmente a sigla.

Reportagem do Correio Braziliense aponta que, em nove meses de campanha, os organizadores da legenda só recolheram 15.762 assinaturas consideradas válidas. Ou seja, 3,2% do total necessário.

Seriam necessários 492 mil eleitores para funcionar efetivamente como agremiação partidária, número que os bolsonaristas não chegaram perto de alcançar.

Bolsonaro esperava o registro do Aliança no Tribunal até abril passado, o que daria o direito de a sigla concorrer nas eleições municipais. Como isso não aconteceu, o foco é regularizar a situação do partido para 2022.

