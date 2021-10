Bolsonaro indica diplomata alvo de sindicância por assédio moral para embaixada no Equador

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - Jair Bolsonaro indicou nesta quinta-feira (7) o diplomata Pompeu Andreucci Neto como embaixador do Brasil no Equador. Andreucci já respondeu a uma sindicância por assédio moral e por ter orientado subordinados a mentir em expediente oficial. A indicação ainda precisará ser aprovada pelo Senado.

Como a coluna mostrou em junho, o autor da denúncia de assédio moral foi um diplomata lotado em Montevidéu. Após a acusação, Andreucci assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), comprometendo-se a mudar o seu comportamento, e a sindicância foi concluída.

Andreucci é defensor do governo Bolsonaro e assumiu o cargo de embaixador em Madri em 2018.

