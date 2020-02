Bolsonaro indica general para comandar embaixada do Brasil em Israel

Jair Bolsonaro escolheu o general Gerson Menandro da Silva para comandar a embaixada do Brasil em Israel. Uma das principais tarefas do militar, que até o ano passado atuou como conselheiro da missão brasileira na ONU, será transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém edit

Segundo a revista Crusoé, a informação de que Garcia foi escolhido para o cargo foi confirmada por fontes dos governos do Brasil e de Israel. Garcia deverá ter o seu nome encaminhado para o Senado nos próximos dias. Em seguida, ele será sabatinado por membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Casa para somente então ter o nome submetido a votação em Plenário.

Atualmente, a embaixada do Brasil naquele país é chefiada pelo diplomata Paulo César de Vasconcellos, que comanda a representação diplomática desde 2017, que foi indicado pelo então presidente Michel Temer.