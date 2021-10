Bolsonaro intensifica negociações com PL de Valdemar Costa Neto

Jair Bolsonaro (sem partido) intensificou as negociações com o PL, um dos pilares do centrão. A ideia é discutir uma possível filiação ao partido presidido pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro (sem partido) intensificou as negociações com o PL, um dos pilares do centrão, presidido pelo ex-deputado federal Valdemar Costa Neto (SP). O ex-parlamentar estava presente em uma jantar onde foi discutido o assunto, na última quarta-feira (20), no apartamento do senador Wellington Fagundes (PL-MT), com a deputada Bia Kicis (DF), nome de confiança do Palácio do Planalto.

De acordo com o senador do PL-MT, uma das exigências de Bolsonaro para se filiar ao partido é a possibilidade de levar consigo grande parte de seus aliados. "Tudo caminha para um bom entendimento com o presidente. Há uma sinalização muito forte do partido de abrigar Bolsonaro e todo o seu grupo", disse o parlamentar. O relato foi publicado pelo jornal O Globo.

Também estavam presentes no encontro Valdemar Costa Neto, a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (DF), os senadores Jorginho Mello (SC) e Carlos Portinho (RJ), assim como o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (AM).

PUBLICIDADE

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) confirmou as conversas, mas disse que o seu pai continua dialogando com o PP, outra legenda do centrão, comandada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. "A chance de o presidente ir para o PL é muito animadora, tanto quanto a de ir para o PP. No PL, há um pouco mais de liberdade na construção dos palanques estaduais", disse Flávio.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE