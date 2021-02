Bolsonaro interveio no PSDB e levou partido ao "fundo do poço", diz Frota

247 - O deputado federal Aleandre Frota detonou colegas de partido ao dizer que foram cooptados por Jair Bolsonaro.

"Bolsonaro, com 20 ou mais deputados que foram na sacola dos R$ 3 bilhões, consegue interferir no PSDB, no partido do Doria, que é tudo o que Bolsonaro queria. Via emendas, cargos, relatorias", disse o deputado à coluna de Guilherme Amado, da Época.

A intervenção do presidente é para atingir João Doria, segundo Frota.

Bolsonaro e Doria disputam o eleitorado de direita com bistas à eleição em 2022.

O deputado culpa o líder tucano na Câmara, Rodrigo de Castro, pela adesão a Bolsoanro e diz que Castro está levando o PSDB "ao fundo do poço", por apoiar a PEC da imunidade, que dificulta a prisão de parlamentares.

"Rodrigo Castro já abriu as pernas para o esquema do Arthur Lira e para o centrão. Você vê nas votações impopulares, o PSDB votando com o governo, como o Arthur Lira".

