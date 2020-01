Bolsonaro mira PT e PSL e lança 'campanha' para eleitor não votar em quem usar fundo eleitoral

247 - Jair Bolsonaro lançou nesta sexta-feira 10 uma 'campanha' incentivando os eleitores a não votarem em políticos que usarem o fundo eleitoral.

Ele vem sendo criticado pela eventual sanção ao projeto, que garante R$ 2 bilhões para custear despesas eleitorais de candidatos e partidos. Bolsonaro diz ser "obrigado" a sancionar o 'fundão', caso contrário pode sofrer impeachment.

"Terei um momento difícil pela frente. A questão dos R$ 2 bilhões do fundão. Lanço a campanha aqui: não vote em parlamentar que recebe fundão", afirmou, durante inauguração do novo pronto socorro da Santa Casa de Misericórdia de Santos, no litoral paulista.

"Quem quer muito tempo [de televisão] e muito dinheiro, quer esconder a verdade. Então o parlamentar, o pessoal que já tem mandato, eles têm um momento para se fazer presente junto à população, de maneira que não precise de dinheiro para sua reeleição ou eleição", acrescentou ainda.

PT e PSL - partido pelo qual Bolsonaro foi eleito, mas já deixou no final do ano após brigas com o presidente, Luciano Bivar - serãos os partidos mais beneficiados com o fundo, por terem elegido as maiores bancadas em 2018.