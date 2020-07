Bolsonaro não influenciou na evolução da pandemia no Brasil, alega Mourão

247 - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou à GloboNews - em entrevista que se portou como possível futuro presidente - nesta terça-feira (14) que as atitudes de Jair Bolsonaro “não tiveram reflexo no resultado que vemos hoje“ em relação ao avanço da pandemia de coronavírus no Brasil.

Para o vice, “o governo federal agiu naquilo que era princípio dele“.“A realidade de ‘fecha ou abre’ tem que ficar a cargo de governadores e prefeitos. Não é daqui de Brasília que eu vou chegar e dizer ‘tem que abrir Manaus e fechar Porto Alegre’“, falou o vice-presidente. Apesar de se dizer satisfeito com as ações do governo federal, afirmou que “não posso ficar satisfeito com as consequências que a doença tem trazido para a saúde. Você ter mais de 70.000 pessoas que já foram a óbito, você não pode ficar batendo palma e achar que isso é normal“, afirmou.

Mourão foi questionado se as ações e discursos de Bolsonaro minimizaram a importância e os riscos da Covid-19. “Se atribui ao presidente Bolsonaro uma capacidade de influenciar a cabeça de todas as pessoas no Brasil por determinadas expressões que ele coloca ou determinadas atitudes. Ele sofre uma oposição severa por parte de segmentos da ciência, segmentos da política, da sociedade civil em relação a essas manifestações. O presidente tem a visão dele a esse respeito, mas em nenhum momento ele impôs essa visão”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.