‘Bolsonaro não precisou nem de três anos para montar uma invejável rede da mamata’, diz Ruy Castro

247 - Em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo, o jornalista Ruy Castro diz que Bolsonaro, que se elegeu com o discurso de “fim das mamatas”, não precisou de muito tempo para construir uma rede de corrupção genocida.

“Comércio de armas, queima da floresta, pesca em santuários, ocupação de terras indígenas, mineração ilegal, exportação clandestina de madeira etc. etc.. Tudo isso rende muito dinheiro para os bolso-idealistas, claro, mas é troco diante do que se escuta a respeito de intermediações, contratos, orçamentos, licitações, licenças, financiamentos, transferências, repasses e o que você imaginar, em todas as áreas”, escreve o jornalista.

Castro ainda destaca que para conseguir tudo isso, Bolsonaro faz acordos e alianças “para comprar impunidade e financiar sua reeleição”.

“O bolso-idealismo profissional contempla também generais, juízes, delegados, influencers, youtubers, evangélicos, donos de redes de TV, cantores sertanejos e outras categorias, nem todas adequadas ao convívio social”, evidencia.

O jornalista destaca que por trás da “demência ideológica, poucos notaram que se armava o enredo principal —a tomada do Estado para fins lucrativos”, conclui.

