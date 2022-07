"Bolsonaro não quer ganhar as eleições, quer impedi-las", diz Paulo Moreira Leite

Apoie o 247

ICL

247- Em entrevista à TV 247 nesta terça-feira (19), o jornalista Paulo Moreira Leite (PML) repudiou a fala de Jair Bolsonaro durante encontro com diplomatas quando, mais uma vez e sem provas, atacou o sistema eleitoral brasileiro. “Bolsonaro deixou claro que não está querendo ganhar as eleições, ele está querendo impedir as eleições”.

Segundo o jornalista, o pronunciamento de Bolsonaro com denúncias falsas, fabricadas e desmentidas sobre o processo eleitoral sinalizam um golpe para impedir a realização de eleições.

PML analisa que há, inclusive, um calendário do golpe. “Ontem (18) foi esse pronunciamento para as autoridades estrangeiras que não dão credibilidade ao que ele está falando, mas que ouvem porque precisam dos recursos naturais que ele [Bolsonaro] oferece de graça para os estrangeiros. É claro que a próxima data é 7 de setembro, quando Bolsonaro irá tentar uma demonstração de forças para deixar claro que ele não vai entregar o governo, melar as eleições antes”, sinaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O jornalista convocou a sociedade brasileira a reagir contra o golpe e citou o posicionamento do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, como exemplo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O ministro [Fachin] - que era o mais lavajatista do STF- fala ‘é hora de dar um basta’. Portanto, está na hora dos democratas, das forças de oposição, dos trabalhadores, dos empresários que se dizem comprometidos com a democracia e dos intelectuais, de reagir”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É hora da sociedade brasileira, dos candidatos à presidência que têm respeito pelo seu eleitor se manifestarem. Pois o que está vindo aí é uma força animalesca, que não tem o menor respeito e está dando uma banana para a verdade histórica e jurídica em busca do poder a qualquer custo”, acrescenta PML.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE









CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE