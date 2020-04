"Bolsonaro não tem equilíbrio psicológico para governar um país", diz Lula

"Bolsonaro é irresponsável. Ele não tem equilíbrio psicológico para governar um país. Ele não mede as consequências de seus gestos nefastos para a sociedade", afirmou Lula edit

247 - Em entrevista ao jornal inglês The Guardian, o ex-presidente Lula criticou a postura de Jair Bolsonaro diante da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, Bolsonaro não "mede as consequências nefastas de seus gestos".

"Bolsonaro é irresponsável. Ele não tem equilíbrio psicológico para governar um país. Ele não mede as consequências de seus gestos nefastos para a sociedade", afirmou Lula.

Para o ex-presidente, o comportamento de Bolsonaro é de "pouco caso, de pouca crença ou de pouca credibilidade que ele dá aos nossos cientistas, aos nossos pesquisadores, aos nossos médicos e a própria orientação do Ministério da Saúde".

"Para as pessoas que precisam sair para a rua para trabalhar , o governo ao invés de ficar brincando de mandar o pessoal ir para a rua, o governo tem que orientar as pessoas", acrescentou.

