Bolsonaro nega interferência na PF, mas diz que maior preocupação é segurança da família

Após informações de que Jair Bolsonaro teria dito a Moro, em reunião ministerial, que sua intenção ao trocar o comando da PF no Rio era proteger sua família, Bolsonaro negou que tenha tentado interferir na instituição, mas confirmou que tem preocupação com a segurança da família edit

247 - Em fala do alto da rampa do Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira (12), Jair Bolsonaro comentou as informações que surgiram na imprensa após a exibição da gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril citada pelo ex-ministro Sergio Moro em depoimento à Polícia Federal.

Bolsonaro negou que tenha interferido na PF, mas disse que tem sim preocupação com a segurança de sua família desde o episódio da facada em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 2018. "A preocupação minha sempre foi, depois da facada, de forma bastante direcionada para a segurança minha e da minha família. Em Juiz de Fora o Adélio tentou o meu filho. A segurança do meu filho é uma coisa. Não estou e nunca estive preocupado com a PF. A PF nunca investigou ninguém da minha família, isso não existe no vídeo. Vocês [jornalistas] estão sendo mal informados. O que a mídia está divulgando é fake news, o informante está desinformando".

Um jornalista ainda questionou Bolsonaro: "tem motivo para preocupação?". "Zero", respondeu.

Sobre a divulgação do vídeo, Bolsonaro afirmou que, para se tornar pública, a gravação deve ser editada, retirando, portanto, trechos que tratam sobre temas de segurança nacional e política externa. "Esse vídeo pode ser todo mostrado a vocês, exceto quando se trata das questões de política externa e segurança nacional. Não pode ser divulgado o vídeo por questão de confidencialidade. O que nós pedimos para o STF foi que tudo que fosse relacionado ao inquérito fosse recortado e ficar à disposição do Supremo. A possível divulgação pode ser conversada comigo".

Ele também comentou os depoimentos de Moro e do ex-diretor-geral da PF Maurício Valeixo. "O depoimento do Moro, com todo respeito, todo mundo viu que não tem acusação nenhuma. O do Valeixo a mesma coisa. Esse vídeo agora é a última cartada midiática, usando da mentira, para tentar achar que eu tentei interferir na PF".

Questionado se iria insistir na nomeação de Alexandre Ramagem para a PF, Bolsonaro disse: "no momento eu estou casado com o Rolando Alexandre, não vou falar de Ramagem".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.