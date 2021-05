Bolsonaro nega orçamento secreto, mas não descarta problema

Jair Bolsonaro negou a prática do bolsolão, um orçamento secreto para beneficiar parlamentares aliados. “Se tiver alguma coisa errada, a gente investiga, vai atrás”, acrescentou edit

247 - Jair Bolsonaro tentou minimizar o esquema do orçamento secreto de R$ 3 bilhões criado em seu governo para beneficiar aliados, mas não descartou a possibilidade de ter havido problemas com o bolsolão. O relato dele foi publicado em reportagem do jornal O Estado de S.Paulo.

“Agora inventaram um orçamento secreto votado pelo Parlamento. Votado pelo Parlamento. Votou secretamente o orçamento, três bilhões... Não são três bilhões depositados lá fora não, está dentro do Orçamento”, disse Bolsonaro a apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada.

“Se tiver alguma coisa errada, a gente investiga, vai atrás”, afirmou.

Parte dos recursos do bolsolão seria destinado à aquisição de tratores e equipamentos agrícolas por preços até 259% maiores que os valores de referência.

